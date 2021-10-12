В Ивано-Франковске и еще двух областях Украины чрезвычайная ситуация - не хватает газа для отопления больниц и школ.

Больницы, школы и детские сады в украинском Ивано-Франковске остались без отопления из-за высоких цен на газ.

Об этом сообщается на официальном сайте Закарпатской областной государственной администрации.

Поставщики, которые до роста цен заключили договоры на поставку топлива, отказываются от выполнения обязанностей. Ранее цены были значительно ниже стоимости, которая есть на рынке сегодня.

Хмельницкая ОГА также признала на Хмельнитчине чрезвычайной ситуацией отсутствие газа для бюджетных учреждений.

"Комиссия приняла решение считать ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021/2022 годов, чрезвычайной и классифицировать ее как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал отопительный сезон 2021/2022, однако, жителям некоторых регионов придется потерпеть еще несколько недель.

В частности, уже отапливаются социальные объекты в Киеве, Хмельницком, Тернополе и Виннице. 11 октября должны были подать тепло в школы, детсады и больницы Житомира, Черновцов, Луцка, Чернигова и Львова.

Дольше всех будут мерзнуть одесситы. Отопительный сезон в Одессе стартует, по предварительным данным, 1 ноября, так как именно тогда стабильно похолодает в южных областях.

Ранее сообщалось, украинцев коснулось "двойное" подорожание перед отопительным сезоном: уже есть дефицит

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