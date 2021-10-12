На автодороге Киев-Чоп автомобиль столкнулся с отбойником, съехал в кювет и перевернулся - в ДТП погибли два человека, один из них известный 28-летний гонщик.

Вместе с 28-летним гонщиком Юрием Новаком, который сидел на пассажирском кресле, погиб также 40-летний Дмитрий – водитель этого автомобиля. Детали трагедии сообщил Obozrevatel.

Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 октября на 17-м километре трассы Киев – Чоп. Автомобиль потерял управление, столкнулся с отбойником, съехал в кювет и перевернулся. От удара пассажира выбросило из автомобиля, а водитель был зажат в салоне. Мужчины погибли до приезда медиков.

Уточняется, что погибшим в ДТП пассажиром является 27-летний львовянин Юрий Новак, работавший в Ukrainian Drift Federation, является основателем Novak Roll и имел собственный бизнес по тонировке автомобилей.

Местные СМИ писали о том, что в ту трагическую ночь на трассе проводились нелегальные уличные гонки. В полиции Львовской области пока не могут подтвердить, было ли это ночное мероприятие легальным или нет.

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