Ушла из жизни жена известного певца и актера Вахтанга Кикабидзе, о чем сообщили СМИ, а также подтвердила дочь, написав трогательное послание.

Стало известно о кончине жены известно певца и актера Вахтанга Кикабидзе, Ирины Кебадзе.

О трагедии сообщили СМИ, а подтвердила информацию дочка артистов Марина Сагарадзе.

"Ушел мой прекрасный, самый теплый и преданный человек... Мама, я тебя люблю...", - написала она в Facebook.

Причина смерти жены известного певца не называется. Однако по данным СМИ, Кебадзе долго боролась с заболеванием. О дате прощания с артисткой и похорон пока не сообщается. Кикабидзе тяжело перенес утрату и отказался общаться с журналистами.

Пользователи сети выразили свои соболезнования.

Отметим, Ирина Кебадзе и Вахтанг Кикабидзе поженились в 1965 году, брак продержался более 50 лет.

Пара воспитывала двоих детей: Марину Сагарадзе - дочь Кебадзе от первого брака, которая стала актрисой; и сына Константина Кикабидзе - художник, живущий в Канаде.

Сама Ирина Кебадзе – заслуженная артистка Грузии, бывшая прима-балерина Тбилисского академического оперного театра. Давно она окончила Вагановское хореографическое училище в Ленинграде.

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