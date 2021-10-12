К чему готовиться украинцам

Одну из областей в Украине переместили в "красную" зону из-за роста заболеваемости коронавирусом: какие запреты действуют в этом регионе теперь.

Во вторник, 12 октября, на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС было принято решение о перемещении одной из областей в "красную" зону.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщение министра Кабмина Олега Немчинова в Telegram-канале.

Так, в "красной" зоне оказалась Херсонская область. Новые ограничения будут действовать с 15 октября. Запрещены:

работа общепита, кроме доставки по адресу и заказов навынос;

проведение массовых мероприятий, но не официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей;

работа учебных заведений, кроме детсадов и начальной школы;

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других заведений;

работа учреждений культуры, кроме заповедников, проведение съемок;

работа непродовольственных рынков, бассейнов, спортзалов и так далее.

В то же время в "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала.

Однако в "красной" зоне будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.

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