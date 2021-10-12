Одну из областей в Украине переместили в "красную" зону из-за роста заболеваемости коронавирусом: какие запреты действуют в этом регионе теперь.
Во вторник, 12 октября, на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС было принято решение о перемещении одной из областей в "красную" зону.
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщение министра Кабмина Олега Немчинова в Telegram-канале.
Так, в "красной" зоне оказалась Херсонская область. Новые ограничения будут действовать с 15 октября. Запрещены:
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- работа общепита, кроме доставки по адресу и заказов навынос;
- проведение массовых мероприятий, но не официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей;
- работа учебных заведений, кроме детсадов и начальной школы;
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других заведений;
- работа учреждений культуры, кроме заповедников, проведение съемок;
- работа непродовольственных рынков, бассейнов, спортзалов и так далее.
В то же время в "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала.
Однако в "красной" зоне будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.
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