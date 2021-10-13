В четверг, 14-15 октября, украинцы будут наблюдать смог и дышать опасным воздухом, который появится из-за притока грязного воздуха на территорию Украины.

Зона грязного воздуха расширяется, о чем свидетельствуют снимки со спутника. Об этом сообщает эксперт по работе жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

Он опубликовал два фото, на которых видно, как облако увеличилось буквально за сутки. Красно-черное пятно 14-15 октября расширится до Киева, сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы. Эксперт добавил, что такое количество выбросов бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки. В Украине эти процессы происходят в октябре.

По его словам, загрязнение связано не так с погодными условиями, как с началом отопительного сезона в сельской местности с использованием дров, а также со сжиганием листьев.

Смог может стать причиной одышки, затруднения и остановки дыхания, бессонницы, головных болей, кашля. Также он вызывает воспаление слизистых оболочек глаз, носа и гортани, снижение иммунитета.

Во время смога часто повышается количество госпитализаций, рецидивов и смертей от респираторных и сердечных заболеваний.



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