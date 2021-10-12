На украинскую землю в середине октября обрушился мороз и выпал снег, также ограничена видимость из-за густого тумана.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Так, гору Поп Иван Черногорский заснежило межгорную, випал снег и на долине Драгобрат, что на высотах 1300-1707 метров над уровнем моря.

Температура воздуха на Белом Слоне по состоянию на 09:30 опустилась до -1 °С, там шел снег и дул юго-западный ветер, 5 м/с. Погода в районе гор облачная, туманная.

Снег выпал в районе горнолыжного курорта Драгобрат в массиве Свидовец.

Напомним, что погода в Карпатах испортилась еще в субботу, 9 октября. Тогда на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей температура воздуха опустилась до -9° С.

Об этом информируют на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 8:30 9 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха -9 ° С, ветер восточный, 18 м/с.", - говорится в сообщении.

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