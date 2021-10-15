Осень в Украине продолжает радовать украинцев сравнительно теплыми днями, но температурные перепады становятся все более существенными, а ночи – все более холодными.

Как передает Politeka.net, в пятницу, 15 октября, в Украину снова нагрянут ночные заморозки. Минусовая температура в ночное время ожидается в западных регионах. При этом днем температура там поднимется до 12-15 градусов.

В Укргидрометцентре отмечают, что в пятницу в Украине будет солнечная погода, дождей не будет ни в одной области. Теплее всего будет на Юге, там столбики термометра прогреются до 13-15 градусов. Даже ночью в южных областях будет достаточно тепло – около 6-9 градусов.

В центральных и восточных регионах ожидается 12-15 градусов, а вот в северных областях будет на пару градусов прохладнее.

Отметим, что на выходных в Украину неожиданно ворвутся дожди, которые подпортят настроение жителям южных и восточных регионов. При этом температура в отдельных областях поднимется до 16 градусов.

Напомним, что на Украину надвигается ядовитый смог, подробности: такое бывает в Африке.

Как сообщала Politeka, в октябре украинцев обрадуют летней температурой: когда ждать потепления.

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