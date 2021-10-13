У четвер, 14-15 жовтня, українці спостерігатимуть смог і дихати небезпечним повітрям, яке з'явиться через приплив брудного повітря на територію України.
Зона брудного повітря розширюється, про що свідчать знімки з супутника. Про це повідомив експерт по роботі житлово-комунального господарства Олег Попенко.
Він опублікував два фото, на яких видно, як хмара збільшилася буквально за добу. Червоно-чорна пляма 14-15 жовтня розшириться до Києва, зараз вона в районі Черкас і Полтави. Експерт додав, що така кількість викидів буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки. В Україні ці процеси відбуваються в жовтні.
За його словами, забруднення пов'язане не так з погодними умовами, як з початком опалювального сезону в сільській місцевості з використанням дров, а також зі спалюванням листя.
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Смог може стати причиною задишки, труднощі і зупинки дихання, безсоння, головних болів, кашлю. Також він викликає запалення слизових оболонок очей, носа і гортані, зниження імунітету.
Під час смогу часто підвищується кількість госпіталізацій, рецидивів і смертей від респіраторних і серцевих захворювань.
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