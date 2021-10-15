В Украину вернется 20-градусное тепло - синоптики назвали дату смены погоды.

Так, согласно данным Gismeteo в конце следующей недели, 21-23 октября, в страну придет потепление до +17+20 градусов днем.

Ночи также должны быть теплыми, +9+13 градусов.

Также синоптики сообщили, что в начале следующей недели станет больше дождей.

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Ранее в Украинском гидрометцентре прогнозировали, что в связи с действием антициклона с 17 по 20 октября ожидают солнечную погоду, без осадков и довольно теплую, как для октября. Сообщалось, что воздух прогреется до 18 выше нуля, а на Закарпатье и вовсе будет 20 градусов.

Погода, дождь, непогода

А 22-23 октября на западе и севере страны пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью опустится до 3-9° тепла, а днем поднимется до 12-18° с отметкой плюс.

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