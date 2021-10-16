Погода в Украине начнет понемногу портиться из-за дождей, которые неожиданно нагрянут в северные и центральные регионы, устроив настоящие температурные качели.

Как передает Politeka.net, в субботу, 16 октября, в некоторых областях пройдут небольшие дожди, что сделает погоду по-настоящему осенней. Осадки ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. В остальных регионах в субботу будет достаточно сухо и тепло.

На выходных погода будет сильно отличаться в зависимости от региона. В Херсонской и Николаевской областях будет тепло – столбики термометра прогреются до 13-16 градусов, а вот на Одесчине похолодает до 10-12 градусов.

Очень тепло будет в крайних восточных областях – около 14-16 градусов.

Во всех остальных регионах температура будет держаться в районе 11-14 градусов. При этом ночью по всей Украине температура будет стремиться к нулю. В среднем ожидается 2-5 градусов. Исключением будут южные области, где ночью температура не упадет ниже 7-9 градусов.

Напомним, что нестабильная погода добьет украинцев, в схватке сойдутся заморозки и осеннее тепло.

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