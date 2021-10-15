Осінь в Україні продовжує радувати українців порівняно теплими днями, але температурні перепади стають все більш істотними, а ночі – все більш холодними.

Як передає Politeka.net, у п'ятницю, 15 жовтня, в Україну знову нагрянуть нічні заморозки. Мінусова температура в нічний час очікується в західних регіонах. При цьому вдень температура там підніметься до 12-15 градусів.

В Укргідрометцентрі зазначають, що в п'ятницю в Україні буде сонячна погода, дощів не буде в жодній області. Найтепліше буде на півдні, там стовпчики термометра прогріються до 13-15 градусів. Навіть вночі в південних областях буде досить тепло - близько 6-9 градусів.

У центральних і східних регіонах очікується 12-15 градусів, а ось в північних областях буде на пару градусів прохолодніше.

Відзначимо, що на вихідних в Україну несподівано увірвуться дощі, які зіпсують настрій жителям південних і східних регіонів. При цьому температура в окремих областях підніметься до 16 градусів.

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