Сразу четыре украинские области по результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности попадают в «красную» зону.
Как передает Politeka.net, об этом стало известно со слов министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, пишет ТСН. На внеочередном заседании комиссии было принято решение отправить в «красную» зону Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую области. Ограничения в этих регионах заработают с 18 октября.
Как известно, ранее в «красную» зону уже попала Херсонская область, где ограничения заработали с пятницы, 15 октября.
Отметим, что в этих регионах будут действовать все ограничения, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности. В этих регионах до стабилизации ситуации будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых и развлекательных центров, а также работа учреждений культуры, включая кинотеатры. Закроют также непродовольственные рынки и спортзалы. Также в «красных» областях будут запрещены массовые мероприятия.
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