За минувшие сутки, 24 октября, зафиксировано 14 634 новых случаев COVID-19. Среди них коронавірусну болезнь обнаружено в 999 детей и 17 медицинских работников.
Об этом сообщает
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1687), Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042) и Запорожской (1037) областях.
В стационары украинских больниц госпитализированы почти 4 тысячи пациентов, которые либо имеют подтвержденный диагноз COVID-19 или с подозрением на него. За последние сутки 330 человек умерло.
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Также в выходные дни не прекращалась кампания по вакцинации. Так, в воскресенье, 24 октября было вакцинировано 101331.
"Поэтому до тех пор, пока продолжается пандемия корона вируса каждый украинец должен соблюдать правила личной гигиены. Это придерживаться социальной дистанции, носить маски и пользоваться санитайзерами. При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно звонить своему семейному врачу или в контакт-центр МИНЗДРАВА», — напоминают в МИНЗДРАВЕ Украины.
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