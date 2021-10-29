Эпидемиолог прогнозирует ушудшение ситуации с коронавирусом в Украине.

Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, сообщает ТСН.

Специалист говорит, что Украина еще не достигла критической отметки.

"Сейчас мы находимся на пике, а точнее только подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации. Я думаю, что следующий месяц у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может, это перейдет и на декабрь. До нового года мы будем пока в таком росте заболеваемости", - прогнозирует Екатерина Сояк.

Эпидемиолог говорит, что нынешняя волна ковида мощнее прошлогодней, так как в реанимацию попадают молодые люди и даже дети.

К слову, пандемия COVID-19 бьет новые антирекорды в Украине - в последние дни количество заболевших за сутки переваливает за 26 тысяч. Медики заговорили о новых симптомах китайской заразы.

Так, по данным врачей 30% симптомов коронавируса - новые. К уже известным (высокая температура и потеря обоняния и вкуса) прибавились сильная головная боль, удушье и пневмония, которая возникает сразу.

Напомним, тысячи заболевших и больше 600 новых жертв: где ситуация с вирусом в Украине хуже всего

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