Эпидемиолог прогнозирует ушудшение ситуации с коронавирусом в Украине.
Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, сообщает ТСН.
Специалист говорит, что Украина еще не достигла критической отметки.
"Сейчас мы находимся на пике, а точнее только подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации. Я думаю, что следующий месяц у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может, это перейдет и на декабрь. До нового года мы будем пока в таком росте заболеваемости", - прогнозирует Екатерина Сояк.
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Любимица Ямы из "Танців з зірками" показала сына от беглого олигарха и поделилась откровением: "Копия..."
"Моя куртка стоит больше, чем твоя семья": поведение Коли Харьковского показали на видео
18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" показала стильный образ, надев осеннее пальто: фото
Власова после вылета из "Танців з зірками" рассказала правду, о которой молчала: "Теперь я могу..."
Эпидемиолог говорит, что нынешняя волна ковида мощнее прошлогодней, так как в реанимацию попадают молодые люди и даже дети.
К слову, пандемия COVID-19 бьет новые антирекорды в Украине - в последние дни количество заболевших за сутки переваливает за 26 тысяч. Медики заговорили о новых симптомах китайской заразы.
Так, по данным врачей 30% симптомов коронавируса - новые. К уже известным (высокая температура и потеря обоняния и вкуса) прибавились сильная головная боль, удушье и пневмония, которая возникает сразу.
Напомним, тысячи заболевших и больше 600 новых жертв: где ситуация с вирусом в Украине хуже всего
Как сообщала Politeka, без сертификата никуда: новые ограничения ждут украинцев с 1 ноября
Также Politeka писала, в Минздраве заговорили о дополнительной вакцинации: кому нужна еще одна прививка