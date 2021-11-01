В Киеве возле одного из центров вакцинации произошла драка.
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В столице, с 1 ноября начали действовать строгие карантинные ограничения. Лица, которые вакцинированы хотя бы один раз, имеют значительные послабления. Итак, 31 октября. десятки тысяч киевлян бросились делать прививки. В каждом центре вакцинации образовались огромные очереди, не удалось избежать и конфликтов.
Так, в одном из пунктов прививки на Кольцевой дороге произошла драка. По словам очевидцев, ссора началась из-за того, что до окончания работы пункта не все успевали сделать прививку. При этом, некоторые столичные работодатели поставили условие: без сертификата на работу не выходить. В драке участвовали как мужчины, так и женщины. Как видно в видео, которое выложили в социальные сети, драку начали двое мужчин и две женщины, а затем к ним присоединились другие очевидцы конфликта.
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Работники пунктов вакцинации подчеркивают, что жители столицы имели возможность получить прививки в течение последних шести месяцев. Однако, именно 31 октября в пунктах вакцинации было больше всего посетителей. Поэтому, даже тем, кто зарегистрировался через Helsi.me пришлось стоять в живой очереди. Иначе не принимали.
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