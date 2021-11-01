Клиенты Приватбанка жалуются, что ночью з их карточек пропадают деньги.

Об этом недовольный клиент украинского банка рассказал на сайте " Минфин ".

При этом отмечается, что банк никак не реагирует на ситуацию, а перекладывает вину на самих клиентов.

"19 октября в промежутке с 3.30 ночи до 4.50 утра с универсальной карты мошенникам удалось списать все средства. Всего 43 списания за 13 минут по 25 гривен, примерно", — написал пользователь stanislavj.

После чего он написал заявление в банки и в полицию. Но в финучреджении отметили, что из-за того что списание происходило небольшими суммами, этот инцидент не подлежит расследованию.

"По итогу выходит, что, блокируя операции по списанию средств, считая их подозрительными в очень простых ситуациях, банк посчитал, что 42 операции за 13 минут — это вполне нормально", — отметил пользователь.

Также он высказал предположение, что мошенникам каким-то образом удалось узнать данные карты. После чего они привязали их в гугл-аккаунту.

Другие пользователи также начали делиться своими историями. Так, один з клиентов Приватбанка написал, что таким образом мошенники сняли с его карты более 4 тысяч гривен. Эта сумма была выведена в пять переводов. При этом клиент смог дозвониться до службы поддержки и платежи были отменены.

"Однако уже вечером того же дня на его карте образовался отрицательный баланс во все те же более 4 тыс. грн. Получается у мошенников деньги забрали, молодцы, и поспешили, отдать клиенту. Но спохватились и дураком сделали клиента, выставив ему счёт" - подчеркнул пользователь с ником Fernandez.

Двое пользователей, на свои сообщения получили практически единичные ответы от Приватбанка. Дескать, провести операцию, не зная все реквизиты карты, невозможно. Поэтому владельцы карт кому-то передали секретные данные.

"Списание средств с карты без дополнительного подтверждения возможно, если вы ранее ввели и сохранили данные карты на сайте и дали согласие сайта на подобные списания. Такой способ оплаты не противоречит правилам платежных систем. Советуем проверить выписку по карточке", – говорится в ответе.

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