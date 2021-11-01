Иммунная система более функциональна в определенное время

Активность иммунной системы зависит от времени суток - потому, собираясь вакцинироваться от коронавируса, следует учитывать эти важные показатели.

Группа ученых из Швейцарии и Германии определили время, которое лучше всего подходит для введения вакцины. Об этом говорится в результатах исследования на портале Nature immunology.

В Германии выяснили, что иммунная система имеет разное восприятие в зависимости от времени суток. Для своего исследования они провели опыты на мышах и использовали клетки человеческой кожи.

Иммунная система более функциональна в фазе покоя, непосредственно перед возобновлением активности – это ночь и ранее утро. Именно утро подходит лучше всего для введения вакцины от коронавируса человеку и проведения противоопухолевой терапии.

Адаптивной иммунной системе требуются недели, чтобы сформировать ответ, специфичный для данного патогена. Затем этот ответ длится долгое время благодаря механизму клеточной памяти.



"В любом случае это открытие может иметь практическое значение. Очевидно, что время суток желательно учитывать при введении вакцин и при противоопухолевой иммунотерапии, так как это может повысить их эффективность", - отмечает издание.

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