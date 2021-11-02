Утром 2 ноября на северном выезде из Мелитополя прямо на дороге был обнаружен труп девушки.
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На место происшествия выехали правоохранители. Как стало известно, девушка скончалась на месте. Полицейские не исключают и версии самоубийства - несчастная могла броситься под машину.
Правоохранители выяснили, что погибшая - местная жительница 1993 года рождения.
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В то же время в Telegram-канале "Мелитопольграм" пользователи высказали предположения, что девушку сбил автомобиль, который скрылся с места происшествия.
В данное время проходят следственные действия, устанавливаются детали происшествия.
Вчера, 1 ноября в Ровно, около зоопарка произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали семь человек. Среди них трое детей. После осмотра медики их отпустили. 26-летнего пассажира из перевернувшегося авто госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и вывихом плечевого сустава.
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