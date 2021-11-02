В Украине смертей от вакцины не зафиксировано

В Министерстве здравоохранения назвали побочные реакции на прививку от COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Самыми частыми реакциями на вакцинацию различными вакцинами у большинства украинцев остается покраснение места укола. При этом украинские врачи зафиксировали незначительное количество других побочных эффектов.

Как сообщила глава департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра Татьяна Башкатова, в нашей стране не зафиксировано ни одного летального случая после прививки от COVID-19.

Среди наиболее тяжелых последствий вакцинации от ковида врачи фиксируют аллергические реакции, в том числе и те, что вызывают анафилактический шок. В Украине на сегодня зафиксировано 14 таких случаев.

Кроме того, врачи отмечают, что после прививки большинство пациентов жалуются на появление головной боли, повышение температуры, боль в мышцах и общее недомогание и слабость.

Таким образом, в Минздраве считают, что польза от вакцинации значительно выше, чем ее риск.

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Как сообщала Politeka, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

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