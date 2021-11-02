В Министерстве здравоохранения назвали побочные реакции на прививку от COVID-19.
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Самыми частыми реакциями на вакцинацию различными вакцинами у большинства украинцев остается покраснение места укола. При этом украинские врачи зафиксировали незначительное количество других побочных эффектов.
Как сообщила глава департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра Татьяна Башкатова, в нашей стране не зафиксировано ни одного летального случая после прививки от COVID-19.
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Среди наиболее тяжелых последствий вакцинации от ковида врачи фиксируют аллергические реакции, в том числе и те, что вызывают анафилактический шок. В Украине на сегодня зафиксировано 14 таких случаев.
Кроме того, врачи отмечают, что после прививки большинство пациентов жалуются на появление головной боли, повышение температуры, боль в мышцах и общее недомогание и слабость.
Таким образом, в Минздраве считают, что польза от вакцинации значительно выше, чем ее риск.
Напомним,
Как сообщала Politeka, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.