На Закарпатье у ребенка диагностировали полиомиелит. У 12-летней девочки развился паралич и ее госпитализировали в детскую больницу.

Передает Zaxid.net.

Как сообщила заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева, ребенок не был вакцинирован от этого опасного заболевания.

"В этой семье есть еще двое детей. И сначала у всех начались кишечные расстройства. Позже у девочки развилась общая слабость и паралич", — сообщила заведующая.

Медики поставили диагноз 12-летней пациентке - острый дряблый паралич. Врачи взяли необходимы пробы, которые показали, что в организме ребенка присутвует полиовирус.

В последствии выяснилось, что и у других детей этой семье также присутствует этот тип полиовируса. Никто из детей не был вакцинирован.

Главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик сообщила, что новый случай не связан с четырьмя ранее выявленными заболевшими. Но при этом отметила, что сейчас в области лишь 49,7% имеют вакцинацию от полиомиелита. Это - один из наихудших показателей по всей Украине.

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