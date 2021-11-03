В настоящее время идет первая фаза исследований украинской вакцины - отечественую прививку от коронавируса сейчас тестируют в Польше на мышах.
В прошлом году Институт биологии клетки Национальной академии наук Украины во Львове получил грант на 10 миллионов грн на разработку вакцины. Проект рассчитан на полтора года и сейчас подходит к завершению, сообщает "Радио Свобода".
Поскольку в Украине нет необходимого лабораторного оборудования, испытания опытных образцов первой украинской вакцины против коронавирусной инфекции было решено провести в Польше, а точнее в Гданьске.
Украинские биологи создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител. Цель – сделать пероральную вакцину, которая может использоваться либо как таблетка, либо как микстура, либо как спрей. Проект был рассчитан на полтора года и находится на стадии завершения.
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После опубликования результатов польские ученые продолжат эксперимент на трансгенных мышах. Они уязвимы к человеческому коронавирусу. Их будут заражать вирусом и вводить вакцину.
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