В детской больнице Луцка умерла 8 летняя девочка, которая вероятно отравилась съедобными каштами. Блюдо приготовила ее мать.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Новости Луцка и Волыни. Конкурент".

21 октября к врачам скорой помощи поступил вызов к девочке, имели признаки отравления. Как выяснили медики, несколько дней назад ребенок употреблял пищу из каштанов. По словам родителей-это были съедобные плоды.

Учитывая тяжелое состояние ребенка, врачи скорой помощи доставили ее в областную детскую больницу. В приемном отделении девочки потеряла сознание, так была госпитализирована в реанимационное отделение.

В течение недели врачи пытались стабилизировать ребенка, состояние которого все время было в край тяжелым. Но, увы. 28 октября ребенок умер.

Как рассказал заместитель генерального директора КП "Волынское областное Детское территориальное медицинское объединение" по хирургической работе Игорь Дородных, родители девочки длительное время пытались лечить ребенка самостоятельно, поэтому время было потеряно.

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