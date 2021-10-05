Пострадавшие попали в больницу с высокой температурой и расстройствами желудка.

В Калуше на Ивано-Франковщине, в кафе отравились семеро взрослых и один ребенок. Людей госпитализировали в ближайшую больницу.

Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В заведении питания работники областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава зарегистрировали очаг острой кишечной инфекции. Уточняется, что в больницу попали 8 человек. Среди них есть 15-летний ребенок. Все больные в инфекционном отделении.

Как пишет "Суспільне", люди проведут в больнице минимум неделю. Они поступали в медучреждение с высокой температурой и интоксикацией.

"Мы приняли людей вчера, некоторых — до обеда, некоторых — после. У больных была повышенная температура, диарея, рвота и интоксикация. У кого-то температура — 37-38 °C, у кого выше", — сказал директор Калушской городской больницы Николай Гудым.

Через неделю пострадавшим надо второй раз проводить посев на сальмонеллу. У одной пациентки, которую врачи приняли еще 3 октября, ее уже обнаружили. 6 октября станет известно четко, у скольких людей эта инфекция.

Отметим, что сальмонелла передается преимущественно пищевым путем как результат неправильной обработки и хранения продуктов или готовых блюд.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.