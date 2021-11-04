Кроме грибов, по-новому надо продавать и другие продукты

В Верховной раде Украинызарегистрирован законопроект, который запрещает торговлю грибами с рук.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Если этот законопроект депутаты поддержат, тогда на агропродуктовых рынках можно будет продавать мясо животных и птиц, рыбу, мед, яйца, молоко и молочные продукты и прочие товары растительного происхождения только после того, как все они пройдут исследования в лаборатории, которая расположена на рынке. При этом сама лаборатория должна иметь соответсвующую аккредитацию.

Сейчас же согласно действующему законодательству продукты, которые реализуются на рынках, могут быть исследованы как государственным инспектором, так и в лаборатории.

Согласно пояснительной записке к законопроекту это делается в рамках гармонизации законодательства в сфере оборота, безопасности, прослеживаемости и качества пищевых продуктов. При чем в первую очередь равняются на нормы, которые сейчас действуют в Европейском Союзе.

Инициаторами данного законопроекта стали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава комитета по аграрной и земельной политике Николай Сольский и ряд депутатов.

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