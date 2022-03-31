Как пишет Politeka.net, украинцы уже 36-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Пока защитники действую на поле боя, вся мировая общественность поставляет Украине все необходимое. Во время пресс-конференции Йенс Столтенберг сообщил, сколько украинцам будут еще давать помощь, передает "Европейская правда".
"Нам нужно продолжать поставки оружия Украине, союзники продолжают это делать и будут продолжать столько, сколько необходимо. Это важно, потому что Украина воюет за свободу, за демократию, за наши общие ценности", - сообщил генсек.
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