Пока российские оккупационные войска бомбят военные заводы Украины, украинцы придумали, как ремонтировать свою и трофейную технику.

Как пишет Politeka.net, украинцы 36-е сутки защищаются от российский оккупационных войск. За это время защитникам удалось не только остановить наступление, но и пойти в контрнаступление. При этом российские войска продолжают активно использовать дальние ракеты - уничтожая как мирную инфраструктуру, так и военную. Но украинцам это не помешало придумать, как ремонтировать военную технику. Об этом сообщило западное издание "Форбс".

Как оказалось, украинцы начали ремонтировать военную технику децентрализовано. Это не касается сложного ремонта, но вот выгнуть металл, починить двигатель, блоки динамической брони, а также привести в пригодность пулеметы и радиостанции - это возможно и в кустарных условиях - гаражах или приемниках лома.

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