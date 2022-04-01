Как пишет Politeka.net, украинцы уже 37-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и пойти в контрнаступление по некоторым направлениям. А сегодня, первого апреля, Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте во время брифинга.
"Общая военно-политическая обстановка вокруг Украины контролируется руководством Украины и руководителями вооруженных сил и других сил обороны. Главная новость на сегодня является в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока что он наносит ракетные и артиллерийские удары, что может свидетельствовать о неполной его готовности действовать на земле. Так что наш прогноз на сегодняшний день осторожно оптимистичный. Хотя там еще могут быть тяжелые бои", - сказал Арестович.
Также советник отметил, что идет переброска войск россиянами. В том числе враги перемещают свои подразделения в зону ООС.
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