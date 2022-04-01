Советник главы ОП Алексей Арестович во время брифинга рассказал, как сейчас обстоят дела на фронте.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 37-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и пойти в контрнаступление по некоторым направлениям. А сегодня, первого апреля, Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте во время брифинга.

"Общая военно-политическая обстановка вокруг Украины контролируется руководством Украины и руководителями вооруженных сил и других сил обороны. Главная новость на сегодня является в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока что он наносит ракетные и артиллерийские удары, что может свидетельствовать о неполной его готовности действовать на земле. Так что наш прогноз на сегодняшний день осторожно оптимистичный. Хотя там еще могут быть тяжелые бои", - сказал Арестович.

Также советник отметил, что идет переброска войск россиянами. В том числе враги перемещают свои подразделения в зону ООС.

Напомним, русский боевой вертолет КА-52 пошел вслед за военным кораблем

Также Politeka сообщала, что миротворческая миссия в Украине, Кулеба раскрыл ключевое условие

А еще Politeka писала, что у россиян из-за авиаудара по нефтебазе в Белгороде паника, а в оккупированном Крыму готовятся к бомбежкам



