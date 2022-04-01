Российский боевой вертолет КА-52 пошел вслед за своим военным кораблем. Служба по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщает об этом на своей страницн в Фейсбуке.

Так, во время выполнения боевого задания в Харьковской области стрелок-зенитчик подразделения противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины солдат Виталий К. уничтожил боевой вертолет ВС РФ Ка-52, известный среди военных как "Аллигатор".

В частности, обнаружив враждебную цель – российский вертолет Ка-52, на высоте около пятисот метров, десантник совершил боевой пуск с ПЗРК в направлении цели и поразил ее. Вертолет взорвался в воздухе.

«Этот “Аллигатор” мог унести много жизней украинцев, как военных, так и гражданских граждан. Поэтому он и пошел в след за русским военным кораблем. А вообще каждый такой поступок – приближает нашу Победу» - говорится в описании поста.

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«Это управление и Барышевский, и в сторону Прилук, в сторону Чернигова. Поэтому сегодня ВСУ будут напрямую действовать на расчистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест», - сообщил Сапожко в телеэфире.

Напомним, в Запорожье сегодня готовятся к прибытию рекордного количества мариупольцев.

Как сообщала Politeka, ВСУ освободили 28 населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине.

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