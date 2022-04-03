ВСУ таким образом сбили российский вертолет в Луганской области, - пишет Politeka.net со ссылкой на The Times.

Украинские войска получили британские ракетные комплексы около недели назад.

StarStreak — британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолётов и самолётов противника. Один из лучших зенитно-ракетных комплексов находящихся на вооружении Британии.

StarStreak имеет уникальные характеристики, внешний вид и даже принцип действия, может уничтожать воздушные цели на дальности до 7 км, как по высоте, так и по дальности. В StarStreak для поражения целей используются три отдельных суб-боеприпаса - дротика из вольфрама весом менее одного килограмма и длиной около одного метра.

Кроме всего прочего, у дротиков есть боевая часть с детонатором замедленного действия. То есть цель сначала прошивается вольфрамовыми "ломами", которые взрываются уже внутри корпуса самолета или вертолета.

Добавим, министр обороны Британии заявил, что страны договорились поставлять Украине больше летального оружия.

Он сообщил, что смертоносная помощь включает артиллерию дальнего действия, боеприпасы и другое зенитное вооружение.

Напомним, в руки бойцов ВСУ попал ценный трофей.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Луганской области разгромили кадыровцев.

Добавим, что США ввели новые жесткие санкции против РФ и Беларуси.