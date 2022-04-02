Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают успешно обороняться от российских оккупационных войск 38-е сутки. За это время защитники не только остановили наступление, но и начали активно идти в контратаки. Одним из самых успешных направлений для Украины сейчас Киевская область, где постоянно освобождают все новые населенные пункты. А сегодня, второго апреля, стало известно, что россия направила еще одну колонну техники, которую заметили Могилевской области. Об этом сообщил белорусский журналист, который опубликовал видео у себя в твиттер-аккаунте.
"По трассе Р-122 из Чаусы в сторону Черикова движется колонна из примерно 20 военных КамАЗов ВС России с отметками "V",. - написал журналист, отметив, что это было 10:30.
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