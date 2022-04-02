Пенн также напомнил, что важно приобрести для Украины системы для противоракетной обороны на 200 миллионов долларов.

Как пишет Politeka.net, сегодня стало известно, что американский актер Шон Пенн обратился к миллиардерам мира с призывом приобрести для Украины 12 истребителей, превосходящих по техническим характеристикам российскую военную авиацию. Такое заявление появилось у актера на странице в Твиттер.

Так, актер попросил миллиардеров потратить 300 миллионов долларов и приобрести для Украины две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые имели бы качественное преимущество над российскими истребителями Су и МиГ. Как известно, в Украине правительство не раз заявляло, что готово было даже самостоятельно купить дополнительную технику, если ее согласны предоставить другие страны-партнеры.

Пенн также напомнил, что важно приобрести для Украины системы для противоракетной обороны на 200 миллионов долларов, что вместе составило бы полмиллиарда долларов.

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«Моего малыша Тоти-Сеньора, сына легендарного Тотиласа, многократно чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр, больше нет 😭 Русские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни «КСК Буча» и заминировали её! Зелёных лугов тебе, мой малыш! 🙏❤️» – рассказывает певица и показывает кадры со своим любимым конем.

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