Как пишет Politeka.net, пока украинцы бегут от путинских бомб, россияне убегают от путина из своей страны. Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, который проживает в Лондоне, призвал россиян, которые имеют минимальную возможность покинуть россию, сделать это.
"Я ничего не призываю, кроме как собраться и если есть хоть какая-то возможность, если есть хоть какие-то деньги на первое время, уезжать, потому что я думаю, что железный занавес рано или поздно закроется", - сказал Чичваркин.
Также предприниматель заявил, что сейчас ведется работа над тем, чтобы бежавшие от путина россияне смогли выжить в мире и не стать изгоями только из-за своего паспорта.
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"Государство - путинская россия - обречено", - отметил бизнесмен.
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