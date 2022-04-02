Как пишет Politeka.net, украинские защитники продолжают сопротивляться российской агрессии. Оккупант не только остановлен, но и отброшен по ряду направлений. Сейчас украинские силы активно зачищают Киевскую область. А сегодня, второго апреля, пресс-служба Нацгвардии Украины сообщила, что защитникам удалось добыть несколько единиц трофейной техники в бою.
"Нацгвардейцы в боях завоевали трофейную российскую технику.
На киевском направлении во время боев, одно из подразделений Национальной гвардии Украины получило трофейную российскую технику САУ 2С-3 и МТ-ЛБ.
Украинские защитники уже отбуксировали их в тыл.
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Конечно, не стали копировать украинских фермеров, которые делают это трактором, а применили свою технику!
После незначительного ремонта техника усилит воюющее подразделение на этом направлении", - написано было в публикации.
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