Как пишет Politeka.net, пока украинцы 38-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск, весь цивилизованный мир продолжает давить на россию при помощи санкций. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий при этом считает, что страны европы недостаточно давят на кремль.

"Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются в страхе перед бомбардировкой самолетов. А тем временем Европа играет в рулетку: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем перегибать палку.Путин поджег Украину, она пылает; Европа задается вопросом, достаточно ли у нее огнетушителей", - написал чиновник.

Напомним, защитники Украины в боях добыли несколько единиц трофейной техники

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