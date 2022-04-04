Глава МИД Германии Анналена Бербок после кадров из Бучи (Киевская область) жестко высказалась о путине и россии.

Как пишет Politeka.net, вчера, второго апреля, Киевская область была полностью освобождена от российских оккупантов. И теперь весь мир видит, что российские солдаты творили в городах, которые держали в оккупации. Кадры настолько поразили главу МИД Германии Анналена Бербок, что она высказалась в своем твиттере.

"Картинки с Бучи невыносимы. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ", - написала глава МИД.

"Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против России и поддержим Украину еще больше в ее защите", - добавила Бербок.

Напомним, ракетный удар нанесен по Киевской области: в воздушном командовании рассказали подробности

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