Как пишет Politeka.net, вчера, второго апреля, Киевская область была полностью освобождена от российских оккупантов. И теперь весь мир видит, что российские солдаты творили в городах, которые держали в оккупации. Кадры настолько поразили главу МИД Германии Анналена Бербок, что она высказалась в своем твиттере.
"Картинки с Бучи невыносимы. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ", - написала глава МИД.
"Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против России и поддержим Украину еще больше в ее защите", - добавила Бербок.
Напомним, ракетный удар нанесен по Киевской области: в воздушном командовании рассказали подробности
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Также Politeka писала, что Кулеба после увиденного в Буче призвал миссию Международного уголовного суда приехать на сбор доказательств