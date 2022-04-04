Силы обороны Украины обезвредили командный пункт наведения зенитно-ракетной системы С-300 российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины на своей странице в Facebook.

Часть мобильного командного пункта, где размещается радиолокатор наведения, имеет значительные повреждения в результате действия огня и фактически выгоревшую аппаратную часть. Хваленный российский радиолокатор превратился в кучу металлолома.

Обстоятельства уничтожения российского радиолокатора остаются неизвестными.

Напомним, ВСУ провели успешную операцию по уничтожению техники оккупантов.

Как сообщала Politeka, ВСУ точным ударом уничтожили гордость российской армии, фото.

Также Politeka писала, что ВСУ отбили семь атак врага на двух направлениях.