Силы обороны Украины обезвредили командный пункт наведения зенитно-ракетной системы С-300 российских оккупантов.
Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины на своей странице в Facebook.
Часть мобильного командного пункта, где размещается радиолокатор наведения, имеет значительные повреждения в результате действия огня и фактически выгоревшую аппаратную часть. Хваленный российский радиолокатор превратился в кучу металлолома.
Обстоятельства уничтожения российского радиолокатора остаются неизвестными.
Напомним, ВСУ провели успешную операцию по уничтожению техники оккупантов.
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Как сообщала Politeka, ВСУ точным ударом уничтожили гордость российской армии, фото.
Также Politeka писала, что ВСУ отбили семь атак врага на двух направлениях.