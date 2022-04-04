Силы обороны Украины обезвредили командный пункт наведения зенитно-ракетной системы С-300 российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины на своей странице в Facebook.

Часть мобильного командного пункта, где размещается радиолокатор наведения, имеет значительные повреждения в результате действия огня и фактически выгоревшую аппаратную часть. Хваленный российский радиолокатор превратился в кучу металлолома.

Обстоятельства уничтожения российского радиолокатора остаются неизвестными.

Напомним, ВСУ провели успешную операцию по уничтожению техники оккупантов.

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Как сообщала Politeka, ВСУ точным ударом уничтожили гордость российской армии, фото.

Также Politeka писала, что ВСУ отбили семь атак врага на двух направлениях.