Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Все больше сообщений о том, что защитники освобождают новые и новые города, а трагедия Бучи поражает весь мир. Но несмотря на успешные действия защитников война не закончилась и противник готовится к новым ударам. Об этом сообщил во время телемарафона спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
"Идет широкомасштабная вооруженная агрессия России против нашего государства. Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировки ООС и завладеть городом Харьков", - заявил спикер.
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