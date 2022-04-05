Белорусские журналисты из "Беларускі Гают" и "МотолькоПомоги" перехватили разговор диспетчера с вертолетом Ка-52, который отклонился от курса и сбежал в сторону Украины.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 41-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Чтобы мотивировать российских солдат, на днях Верховная Рада Украины объявила о вознаграждении за переданную российскую технику. А сегодня, пятого апреля, стало известно, что один из российских вертолетов отклонился от курса и сбежал в сторону Украины. Об этом сообщают белорусские журналисты из "Беларускі Гают" и "МотолькоПомоги", которые перехватили разговор диспетчера, который пытался связаться с пилотом вертолета.

"812-й, ты где сейчас находишься, скажи по-честному?

Тимурчик, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку. Вы остались там или нет?", - было слышно в разговоре одного пилота.

"Более того, в записи переговоров можно услышать, что пилот одного из вертолётов и диспетчер как минимум 25 раз пытались связаться со сбежавшим экипажем. Куда именно делся борт — нам не известно, однако напомним, что «Укроборонпром» готов выплатить $500 000 за захваченный или угнанный вертолет в рабочем состоянии.

Возможно, пилот вертолёта просто решил сделать правильный выбор", - написано было в публикации белорусских журналистов.

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