Украинские вооруженные силы вернули контроль над участком государственной границы в Чернобыльской зоне отчуждения. Это произошло во вторник, 5 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
По словам пограничников, российские оккупанты долго будут помнить, как они "освобождали Рыжий лес от радиации".
"Силы обороны страны вернули контроль на участке границы в Зоне отчуждения. Очень этому помогли сами орки, которые в муках, не можем обещать, что долго, будут вспоминать, как освобождали Рыжий лес от радиации. Что тут скажешь – "на нездоровье, вам, ваши несветлости-светляки!", – подчеркнули пограничники.
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Напомним, на что потратили более 200 млн, которые украинцы отдали на армию.
Как сообщала Politeka, в сети показали, как украинские защитники сбили современный вертолет оккупантов.
Также Politeka писала, что российских захватчиков разгромили на Донеччине, появилось видео.