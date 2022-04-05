Также известно, что Чехия планировала отправить военную помощь ранее.

Сегодня, пятого апреля, стало известно, что Чехия отправляет в Украину танки Т-72 и БМП после дискуссий в НАТО. Об этом стало известно из заявлений СМИ Чехии.

Как сообщается, Чехия отправила в Украину старую советскую бронетехнику – танки Т-72М1 и боевые машины пехоты БМП-1.

В сети также появились фотографии эшелона с военной техникой, которая отправляется на помощь украинской армии. Место, где были сделаны эти снимки, не уточняется.

Мы также писали, вслед за другими странами Италия высылает 30 российских дипломатов-шпионов. Об этом в эфире заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, уже сегодня, 5 апреля, был вызван посол России Сергей Разов.

"Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов. Эта мера, принятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью в контексте нынешней кризисной ситуацией", - заявил глава МИД Италии.

Напомним, Ресурсы заканчиваются: глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза войны в Украине.

Как сообщала Politeka, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны: "У нас два варианта".

Также Politeka писала, что Встретятся с Зеленским: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС посетят Киев.