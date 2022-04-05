ООН отчиталось, что по состоянию на четвертое марта Украину уже покинули более 4,2 миллиона человек.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. ООН сообщило, сколько мирных жителей Украины смогли спастись, уехав в другие страны. Об этом свидетельствуют данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Так, отмечено, более 4,2 миллиона человек покинули Украину на текущий момент. Больше всего украинцев уехали в Польшу - 2.5 млн человек. На втором месте Румыния - 650 тысяч, а закрывает тройку Молдова - 400 тысяч.

Тем временем "Центр Разумкова" провел опрос, сколько украинцев готовы вернуться в Украину после окончания войны. 79.2% украинцев выразили готовность вернуться обратно, 9.9% не хотят возвращаться, а 10.9% не смогли определиться.

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