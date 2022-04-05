Как пишет Politeka.net, украинцы уже 41-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить противника, но и пойти в контрнаступление, освободив полностью Киевскую область и части других регионов. А сегодня, пятого апреля, стало известно, что десантные войска Украины уничтожили три российских танка и топливозаправщик. Об этом командование ДШВ ВС Украины сообщило у себя на страничке в Фейсбук.

"Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать вооружение, военную технику и живую силу российских оккупантов.

В частности, сегодня в одном из районов выполнения задач, мобильными противотанковыми расчетами 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины были уничтожены три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ.

– Применив для прикрытия дымы, остатки кафиров начали отступать. Вот так работают "Маруновые береты", - улыбаясь, отмечают десантники.

Итого к победе! Смерть русским оккупантам! Слава ДШВ! Слава Украине!", - было написано в публикации.

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