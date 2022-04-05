Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, в котором узнала, какой процент украинцев верит в победу над Россией.

Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю от российских оккупационных войск уже 42-е сутки. За это время удалось не только остановить российские войска, но и пойти в контрнаступление. Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, узнав, какие настроения сейчас у украинцев.

Как оказалось, 95% украинцев верят в том, что Украина сможет победить. Но вот уверенность в скорой победе (за несколько недель) снизилась - с 47% до 35%. При этом выросли позиции ответов "пол-года" и "несколько месяцев".

Также отмечено, что все меньше украинцев хотят вступить в НАТО. В первые дни войны 76% украинцев хотели стать членом альянса, а теперь этот показатель составляет 72%. Отмечено, что до войны данный показатель составлял 68%.

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