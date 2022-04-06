Волонтеры придумали для украинцев сервис, где нуждающиеся могут попросить помощь.

Как пишет Politeka.net, украинцы героически сражаются за свою свободу уже 41-е сутки. За это время не только удалось остановить наступление, но и пойти в контрнаступление, вернув контроль над Киевской областью и рядом регионов в других частях Украины. Сегодня стало известно, что волонтеры создали специальный сервис, при помощи которого можно оставить запрос для помощи, а также откликнуться на просьбу, передает тг-канал "УП. Лента".

"Украинские волонтеры создали удобный сервис, на котором есть две основные функции:

Можно оставить свою просьбу о помощи

Можно откликнуться на чью-то просьбу о помощи

Также, более трехсот популярных украинских блоггеров объединились, чтобы активно противостоять информационной войне и помогать в распространении информации о помощи", - было отмечено в публикации.

Напомним, Россия начала скрытую мобилизацию, чтобы перекрыть значительные потери в Украине

А еще Politeka сообщала, что Арестович рассказал о планах оккупантов

Также Politeka писала, что глава Луганщины Гайдай рассказал о зверствах оккупантов