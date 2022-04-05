Как пишет Politeka.net, украинцы уже 41-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Практически сразу врагу удалось захватить Чернобыльскую АЭС и использовать ее как базу для расположения своих войск. Но несколько дней назад украинцы полностью освободили Киевскую область от оккупантов, включая ЧАЭС. А сегодня, пятого апреля, стало известно, что нацгвардия Украины вошли на территорию станции и взяли ее под охрану. Об этом сообщило "Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" у себя на страничке в Фейсбук.
"Сегодня, 05 апреля, на Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, взявшие объект под свою охрану. Основными задачами нацгвардейцев на площадке есть охрана и оборона ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов", - сообщило предприятие.
Также было отмечено, что ВСУ проверит безопасности площадки и радиацию. А еще было заявлено, что сейчас необходимо сделать ротацию персонала, который оставался с начала оккупации.
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