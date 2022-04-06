Также наши воины захватили один российский танк на Донбассе.

Военнослужащими Объединенных сил в течение суток 5 апреля было успешно отражено 9 атак врага. Об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Украинские защитники уничтожили 4 танка, 24 единицы бронированной, 20 единиц автомобильной техники, 5 артиллерийских систем противника.

Также наши воины захватили один русский танк.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов врага.

Напомним, украинские защитники впервые использовали мощные вражеские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" против самого противника. Произошло это на Изюмском направлении. Об этом стало известно пятого апреля.

Напомним, "ВСУ уже на подступах к Херсону": что сейчас происходит во временно оккупированном регионе.

Как сообщала Politeka, появилось официальное предупреждение относительно вероятности ракетных ударов по Киеву.

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