Военнослужащими Объединенных сил в течение суток 5 апреля было успешно отражено 9 атак врага. Об этом сообщает прессслужба Минобороны.
Украинские защитники уничтожили 4 танка, 24 единицы бронированной, 20 единиц автомобильной техники, 5 артиллерийских систем противника.
Также наши воины захватили один русский танк.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов врага.
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Напомним, украинские защитники впервые использовали мощные вражеские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" против самого противника. Произошло это на Изюмском направлении. Об этом стало известно пятого апреля.
Напомним, "ВСУ уже на подступах к Херсону": что сейчас происходит во временно оккупированном регионе.
Как сообщала Politeka, появилось официальное предупреждение относительно вероятности ракетных ударов по Киеву.
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