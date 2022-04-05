Как пишет Politeka.net, украинцы уже 41-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время защитники не только выстояли, но и начали массовое контрнаступление, возвращая под свой контроль все больше населенных пунктов. А сегодня, пятого апреля, стало известно, что из-под оккупации освободился племянник советника главы ОП Алексей Арестовича. Об этом советник сообщил в своем Фейсбуке.
"Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними - с фамилией «Арестович» и 39 суток пробыл в оккупации.
Только что вышел на связь.
Фамилию ни разу не спросили.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Очередь из тысяч людей": Филатов рассказал о создании экспериментальной теробороны в Днепре
Перед атакой провели разведку: истребители Су-35 ударили ракетами по Украине с территории Беларуси
"Планы Кремля сломаны": Резников сообщил об отступающих оккупантах и где сейчас самые тяжелые бои
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Из больных и местных никто не сдал", - написал Арестович.
Напомним, во всем мире люди ринулись изучать украинский язык, рост популярности зашкаливает
А еще Politeka писала, что украинские защитники применили вражеский "Солнцепек" против самих оккупантов
Также Politeka сообщала, что оккупантам не удалось уничтожить украинскую "Мрию", появились кадры