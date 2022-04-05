Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о племяннике, который находился в оккупации на протяжении 39 суток.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 41-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время защитники не только выстояли, но и начали массовое контрнаступление, возвращая под свой контроль все больше населенных пунктов. А сегодня, пятого апреля, стало известно, что из-под оккупации освободился племянник советника главы ОП Алексей Арестовича. Об этом советник сообщил в своем Фейсбуке.

"Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними - с фамилией «Арестович» и 39 суток пробыл в оккупации.

Только что вышел на связь.

Фамилию ни разу не спросили.

Из больных и местных никто не сдал", - написал Арестович.

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