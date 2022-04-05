Платформа изучения языка Duolingo соообщила, что во всем мире начался огромный рост интереса к украинскому языку.

Как пишет Politeka.net, Украина уже многие недели приковывает к себе внимание. За это время рост популярности всего украинского становится все больше. Платформа изучения языка Duolingo сообщила, насколько украинский язык стал популярней в мире.

"С начала войны в Украине количество людей, изучающих украинский язык на Duolingo, во всем мире увеличилось на 577%*. В США больше всего учащихся, изучающих украинский язык, а количество учащихся в США, изучающих украинский язык, увеличилось на 554% с начала войны. Пик изучения украинского языка в США пришелся на 28 февраля и с тех пор оставался стабильным.

Количество людей в Польше, изучающих украинский язык, выросло на 2677% с начала войны. Польша приближается к концу марта, чтобы сравняться с США по количеству учащихся украинскому языку", - написано было на платформе.

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