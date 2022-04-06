Враг в результате наступательных действий ВСУ потерял контроль сразу над тремя населенными пунктами в Херсонской области.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ЗСУ.

"Враг в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка", - сообщили в Генштабе.

Также россияне продолжают террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

В то же время оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.

На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций.

Напомним, ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ уже на подступах к Херсону.

"В радиусе 20 км ведутся тяжелые бои за город", - сообщил депутат.

Также сообщалось, что Россия может воспользоваться территорией Приднестровья для поддержки наступательной операции.

Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский вісказался относительно Лукашенко и рисках вторжения Беларуси.