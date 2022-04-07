Россия будет вынуждена выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, получением новых доходов и дефолтом.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Politeka.net.

По ее словам, цель США – истощить ресурсы, которыми Владимир Путин распоряжается для продолжения войны против Украины.

"У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая введенные нами разрушительные санкции. Они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, получением новых доходов или дефолтом", – заявила Псаки, добавив, что в долгосрочной перспективе Путину будет труднее вести войну.

Псаки также уточнила, что новые санкции против РФ приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, а также нанесут серьезный и немедленный экономический ущерб

«Привлекут к ответственности российскую клептократию, которая финансирует и поддерживает войну Путина", – пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее президент США Байден обвинил Путина в военных преступлениях и призвал к судебному разбирательству.

«Вы видели, что произошло в Буче, – сказал Байден журналистам, – это гарантирует ему – он военный преступник».

Добавим, что, согласно новым данным, за время войны российские оккупационные войска потеряли 684 танка, 150 самолетов и 135 вертолетов. Количество потерь среди личного состава составили 18 тыс. 500 человек.

Напомним, бывший командующий НАТО назвал новую главную цель Путина в Украине.

Также Politeka.net писала, что ситуация в Бородянке Киевской области является хуже, чем в Буче.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Генштабе ВСУ предупредили о том, что РФ может использовать территорию Приднестровья для очередной наступательной операции.